'Kız isteme' meselesinden kavgalı olduğu kişiyi vurdu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Cevdet Taşdemir (60), 'kız isteme' meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Hikmet G.'yi (55) tabanca ile vurarak yaraladı. Hikmet G. hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Orhan Gazi Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, 'kız isteme' meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Cevdet Taşdemir ile Hikmet G. 3 Eylül günü sokakta karşılaştı. Taşdemir, kızını oğluna isteyen ancak olumsuz yanıt verdiği Hikmet G.'ye yumruk atınca kavga çıktı.
TABANCA İLE YARALADI
Mahallelinin müdahale ettiği kavgada Taşdemir, bu kez Hikmet G.'yi belinden çıkardığı tabanca ile vurdu. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bacaklarına 2 kurşun isabet eden Hikmet G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Taşdemir ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet G., tedavi altına alındı. Hikmet G.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Taşdemir, Emniyet'e götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Taşdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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