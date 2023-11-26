Fatih'te iki katlı metruk binada çökme

İstanbul'da metruk bir binanı belli bir kısmı çöktü.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:11
Fatih'te iki katlı metruk binada çökme
Abone Ol google-news

İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü. Binanın çöken duvarı park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.


Fatih Metruk bina çökme

İlgili Haberler

Sıra geldi üstlerine çökmeye

Sıra geldi üstlerine çökmeye
Güngören’de 'kontrollü yıkım' esnasında çökme: Zarar gören binalar mühürlendi

Güngören’de 'kontrollü yıkım' esnasında çökme: Zarar gören binalar mühürlendi
Restore edilen tarihi yapıda çökme meydana geldi: 2 işçi yaralandı!

Restore edilen tarihi yapıda çökme meydana geldi: 2 işçi yaralandı!

En Çok Okunan Haberler