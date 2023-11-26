Fatih'te iki katlı metruk binada çökme
İstanbul'da metruk bir binanı belli bir kısmı çöktü.
İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü. Binanın çöken duvarı park halindeki otomobillerin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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