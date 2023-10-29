Güngören’de 'kontrollü yıkım' esnasında çökme: Zarar gören binalar mühürlendi

Yayınlanma: 29.10.2023 - 07:28

Güncelleme: 29.10.2023 - 10:33

İstanbul Güngören'de dün saat 17.00 sıralarında, Genç Osman Mahallesi, Geçit Sokak’ta edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada, çökme meydana gelmişti.

Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarparak zarar görmüştü.

ZARAR GÖREN BİNALAR MÜHÜRLENDİ

İtfaiye, sağlık, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışma yaptığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binalarda yaşayan yurttaşlar, tahliye edilerek boşaltılırken zarar gören binalar Güngören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.