Restore edilen tarihi yapıda çökme meydana geldi: 2 işçi yaralandı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:55

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:55

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi Köprülü Sokak'taki tek katlı tarihi yapıda öğleden sonra korku dolu anlar yaşandı..

Edinilen bilgiye göre; zemin katta yapılan restorasyon çalışması sırasında çökme oldu. Beton bloklarla birlikte, bodrum kata düşen isimleri öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Restorasyon yapılan bölgede de çalışmalar durduruldu.