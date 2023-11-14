Fatih'te 'kedi katliamı' iddiası: Şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:20

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:20

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından dün Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine polis, bir kediyi çantasına koyup götürdüğü öne sürülen Fatih Mehmet Ö'yü gözaltına almıştı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Fatih Mehmet Ö. savcılık sorgusunda suçlamaları reddetti.

İFTİRA ATILDIĞINI SÖYLEDİ

Kedileri beslediğini ve hayvansever olduğunu öne süren şüpheli, çantasına koyduğu kediyi yaralı olduğu için muayene etme amacıyla aldığını, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Akli dengesinin yerinde olduğunu söyleyen şüpheli Fatih Mehmet Ö., ilk eşinden olan oğlunun iftira attığını iddia etti.

Savcılık, ölü kedilerin şüphelinin işletmesine ait dükkan içerisindeki yoğurt kovalarında bulunması, çelişkili ifadeleri ve kamera görüntülerini dikkate alarak şüphelinin "Evcil hayvanı öldürme" suçundan tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Fatih Mehmet Ö'nün tutuklanmasına karar verildi.