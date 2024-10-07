Fatih'te market önünden tüp hırsızlığı kamerada

Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:56

Güncelleme: 07.10.2024 - 17:56

Mevlanakapı Mahallesi Dutlu Bakkal Sokak'ta iddiaya göre markete gelen karı koca alışveriş yapmaya başladı. Eşi marketten çıkan kadın içerideki çalışanı oyalamaya başladı. Bu sırada marketin önüne çıkan adam ise, dışarıda bulunan tüplerden birini alarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin daha önce de aynı marketten tüp çaldığı öğrenildi. Hırsızlık anları çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı