Pencereden içeri giren hırsız ev sahibiyle karşılaştı, camdan atlayarak kaçtı

Şişli'de bir aracın üzerine tırmanarak pencereden içeri giren hırsız, ev sahibine yakalandı. Hırsız yine pencereden atlayarak gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte kaçtı.

Pencereden içeri giren hırsız ev sahibiyle karşılaştı, camdan atlayarak kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:04

Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde mahallede gezen 2 şüpheli bir eve girmek için etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri park halindeki aracın üstüne çıkarak evin penceresine tırmanarak içeri girerken diğer şüpheli gözcülük yaptı. Ev sahibiyle karşılaşan hırsız aynı aracın üzerine atlayarak arkadaşıyla beraber koşarak sokaktan ayrıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden cama tırmanan kişinin M.S.A., gözcülük yapan kişinin ise S.G. olduğunu tespit etti. Polis yürüttüğü çalışmalarda S.G. isimli hırsızı 8 Eylül'de M.S.A.'yı ise 28 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.S.A. ise tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. 


Etiketler: #Şişli #hırsızlık

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