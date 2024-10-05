Fatih’te öldürülen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı

Fatih’te tarihi surlarda öldürülen İkbal Uzuner, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih’te öldürülen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:55

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih’te meydana geldi. Önce Eyüpsultan’da eski kız arkadaşı olan Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih’teki kız arkadaşı olan İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıktı.

Çelik, burada Uzuner’i de vahşice katletmiş ve ardından surlardan atlayarak intihar etmişti. Dün Fatih’teki surlarda öldürülen İkbal Uzuner için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye acılı ailesi,İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner, okunan duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni esnasında Uzuner’in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.


Etiketler: #İkbal Uzuner #eyüpsultan

İlgili Haberler

Babası, Fatih surlarında iki kadını katleden Semih Çelik'i anlattı: 'Psikolojik sorunları vardı'

Babası, Fatih surlarında iki kadını katleden Semih Çelik'i anlattı: 'Psikolojik sorunları vardı'
Fatih’te öldürülen 2 kadından birinin ve öldüren Semih Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Fatih’te öldürülen 2 kadından birinin ve öldüren Semih Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler