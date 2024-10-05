Fatih’te öldürülen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
Fatih’te tarihi surlarda öldürülen İkbal Uzuner, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih’te meydana geldi. Önce Eyüpsultan’da eski kız arkadaşı olan Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih’teki kız arkadaşı olan İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıktı.
Çelik, burada Uzuner’i de vahşice katletmiş ve ardından surlardan atlayarak intihar etmişti. Dün Fatih’teki surlarda öldürülen İkbal Uzuner için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye acılı ailesi,İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner, okunan duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreni esnasında Uzuner’in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Etiketler: #İkbal Uzuner #eyüpsultan
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