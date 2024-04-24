Fatih'te panik anları: Seyir halindeki taksi alev alev yandı!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 07:10

Güncelleme: 24.04.2024 - 07:11

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan takside, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TFN 28 plakalı taksi, Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde ilerlediği sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Bu sırada şoför, alev alev yanan taksiyi durdurup aşağı inerken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürürken yangın sonrası taksi kullanılamaz hale geldi. Taksi çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, taksinin alev aldığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettiği görülüyor.