Binada yangın paniği! Apartman sakinleri kendini sokağa attı

Bakırköy'de gece saatlerinde 15 katlı binanın 11'inci katındaki dairede yangın çıktı. Bina sakinleri, yangın nedeniyle sokağa dökülürken itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:00
Binada yangın paniği! Apartman sakinleri kendini sokağa attı
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Yangın, saat 03.00 sıralarında, Ataköy 7.8.9.10. Kısım Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan 15 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 11'inci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Bu sırada binada oturanlar kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yanan dairedeki alevlere müdahale etti. Bazı bina sakinlerinin itfaiyenin çalışmasını oturduğu dairenin balkonundan yüzünü bezle kapatarak izlediği görüldü. 

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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