Fatih'te polis kurşunuyla ölüm: Hacı Gelener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Fatih'te sahil yolunda, kavga sırasında polis memuru tarafından silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Hacı Gelener'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Gelener'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.
Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde dün akşam saatlerinde, günlük giysilerle görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull cinsi köpeği gezdiren Hacı Gelener ve yanındaki C.K. ve B.A.P. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Gelener'in tartışma sırasında polis memuru K.A.'ya yumruk attığı öğrenildi. Bu sırada silahını çıkaran polis memuru K.A., Gelener'e ateş etti. Karın ve kasık bölgesinden yaralanan Gelener, yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Gelener, kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Gelener'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa Siverek'e gönderildi.
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