İstanbul'da olaylı gece: Saldırıya uğrayan polis ateş etti, 1 kişi öldü
Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A. ile sahilde pitbull cinsi iki köpeği gezdiren 3 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk atan kişiyi silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, grubun K.A'ya köpeklerle birlikte saldırısına karşılık tabancasıyla ateş ettiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Olay, akşam saatlerinde, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan C.K., B.A.P. ve H.G. isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre; H.G., tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı. Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., H.G.'ye silahla ateş ederek yaraladı.
Karın ve kasık bölgesinden yaralanan H.G., yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.G., kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayı duyan H.G.’nin yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Fatih Katip Kazım Mahallesi, Langa Hisarı Yenikapı mevkiinde, 18:50 sıralarında, yolda sivil kıyafetli olarak yürüyen Polis Memuru K.A. ile aynı yolda Pitbull cinsi iki adet köpek gezdiren (P.G.) , (C.K.) ve (B.A.P.) adlı şahıslar arasında tartışma çıkmıştır. Yaşanan tartışma sonrasında şahısların köpeklerle birlikte saldırısı neticesinde Polis Memuru K.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Polis Memuru K.A.’nın saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla açtığı ateş sonucu P.G. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı (P.G.), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan (C.K.) ve (B.A.P.) isimli şahıslar ile Polis Memuru K.A. gözaltına alınmış, iki adet Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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