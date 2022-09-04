Polis kurşunuyla hayatını kaybetti, Valilik 'personelin ayağı takıldı' dedi
Mardin'de polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Adem Kara ile ilgili valilik açıklamasında "Personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır" denildi.
Mardin Valiliği, iddiaya göre polis ekiplerinden kaçtığı sırada personelin silahının ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Adem Kara ile ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, "personelin takibe aldığı sırada kaldırıma ayağının takılması sonucu silahın ateş aldığı ve Adem Kara'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği" belirtildi.
Olayla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de ilçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Midyat Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi'nde, suç kaydı mevcut 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Öte yandan valilik açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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