Fatih'te pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürmüştü: Saldırgandan pişkin savunma

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:59

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde 8 Haziran saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda pompalı tüfekle olay yerine gelen bir kişi ateş açmış, o sırada sokakta bulunanların da karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya dönmüştü.

Çıkan olayda Beşir Avşar (37) ile Harun Kaya (25) vurularak hayatını kaybederken o sırada sokakta bulunan Ahmet Nazarov (29) ile Gül Cemal Orazma (37) çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı çatışmada silahı ateşleyen kişi ile ölen kişiler arasında biber gazı sıkma yüzünden tartışma yaşandığı, şüphelinin bu tartışmadan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Pompalı tüfekle ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Özcan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BENİ DÖVDÜKLERİ İÇİN ATEŞ ETTİM"

Cinayet Büro Amirliği'nde olayla ilgili ifade veren Özcan K. çalıştırdığı otelin resepsiyonuna bırakmak için aldığı biber gazlarını denemek için sıktığını söyleyerek “Ben biber gazlarını sıkarken hepsi birden üzerime çullandılar. Beni dövdüler. Ben de bu durumu kendime yediremedim" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Özcan K., silahlı çatışma olayına karışan G.K. ve M.A. ile birlikte adliye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen iki pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabancanın incelemesi sürüyor.