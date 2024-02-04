Fatih'te sahte içki operasyonu: 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:42

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te M.A. ve H.K.’nin, sahte alkol üreterek piyasaya süreceği ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı.

Ekipler belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen, 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viskiyle 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.