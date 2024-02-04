Fatih'te sahte içki operasyonu: 2 kişi yakalandı
İstanbul İl Jandarma ekipleri Fatih’te düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen sahte içki ele geçirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te M.A. ve H.K.’nin, sahte alkol üreterek piyasaya süreceği ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı.
Ekipler belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen, 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viskiyle 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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