Fatih'te sahte içki operasyonu: 2 kişi yakalandı

İstanbul İl Jandarma ekipleri Fatih’te düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen sahte içki ele geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:22
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te M.A. ve H.K.’nin, sahte alkol üreterek piyasaya süreceği ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı.

Ekipler belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira olduğu değerlendirilen, 3 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin 750 litre sahte votka, 2 bin 500 litre sahte viskiyle 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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