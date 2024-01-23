İstanbul’un 2 ilçesinde 'sahte içki' operasyonu: Piyasa değeri 8 milyon!

İstanbul’da dün Başakşehir ve Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli markaların taklit edildiği 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:20
İstanbul’un 2 ilçesinde 'sahte içki' operasyonu: Piyasa değeri 8 milyon!
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Piyasaya sahte içki satma hazırlığında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bayrampaşa ve Başakşehir’de sahte alkollerin bulunduğu iki depo tespit etti.

Emniyet ekiplerince yaklaşık 1 ay süren takibin ardından dün iki ilçede depolara düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 8 milyon lirayı bulan, paletlere yüklenmiş koliler halinde 10 bin 966 şişe sahte içki ve 11 bin etiket ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Baskınlarda eğlence mekanlarına pazarlanan sahte içkilerle bağlantılı oldukları tespit edilen F.Ö., M.Ş. ve G.Ş. adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen çeşitli markaların taklit edildiği sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi üzerindeki yerleşkesinde sergilendi.


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