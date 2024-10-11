Fatih’te su borusu patladı: Su metrelerce havaya fışkırdı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 14:07

Güncelleme: 11.10.2024 - 14:09

Fatih Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde, bugün öğle saatlerinde BEDAŞ ekiplerinin cadde üzerinde iş makinesi ile yaptığı kazı çalışmaları esnasında İSKİ’ye ait olan ve yolun altında bulunan su borusu bir anda patladı.

Patlayan borudan çevreye yüksek tazyikli su fışkırdı. Metrelerce yükselen tazyikli su çevrede olumsuz etkilere sebep oldu. Fışkıran su nedeniyle park halindeki otomobiller çamurlu su ile ıslandı.

Ayrıca yol üzerinden geçmekte olan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı.

Patlayan borudan tazyikli suyun fışkırdığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.