Fatih’te su borusu patladı: Su metrelerce havaya fışkırdı

Fatih’te BEDAŞ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında İSKİ’ye ait su borusunun patlaması sonucu sokağı su bastı. Tazyikli suyun patlayan borudan metrelerce havaya fışkırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih’te su borusu patladı: Su metrelerce havaya fışkırdı
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 14:07

Fatih Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde, bugün öğle saatlerinde BEDAŞ ekiplerinin cadde üzerinde iş makinesi ile yaptığı kazı çalışmaları esnasında İSKİ’ye ait olan ve yolun altında bulunan su borusu bir anda patladı.

Patlayan borudan çevreye yüksek tazyikli su fışkırdı. Metrelerce yükselen tazyikli su çevrede olumsuz etkilere sebep oldu. Fışkıran su nedeniyle park halindeki otomobiller çamurlu su ile ıslandı.

Ayrıca yol üzerinden geçmekte olan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı.

Patlayan borudan tazyikli suyun fışkırdığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Etiketler: #Fatih #BEDAŞ

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