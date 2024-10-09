Tuncay Şanlı EURO 2008'de unutamadığı anı açıkladı: 'Fatih Hoca'yla göz göze geldik'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:54

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:54

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u çalıştıran Tuncay Şanlı, Play Spor'da gündemi değerlendirdi.

Ligde 8 hafta sonunda 14 puanla 5. sırada yer alan Ümraniyespor'la ilgili konuşan Tuncay Şanlı, "İyi gidiyor gibi gözükebiliriz ama benim açımdan yeterli değil. Bu seneki hedefimiz play-off'un içinde olmak" dedi.

FENERBAHÇE VE JOSE MOURINHO SÖZLERİ

Fenerbahçe'de görev yapmayı hayal ettiğini belirten Şanlı, "Evimde olmak, katkı sağlamak her zaman hayalimdir" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun çok büyük bir kariyere sahip olduğunu aktaran genç teknik direktör, "Fenerbahçe'nin sabır ve vakte ihtiyacı var" diye konuştu.

EURO 2008'DE UNUTAMADIĞI AN

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Tuncay Şanlı, "Yukarıda büyüklerin çarpışacağı bir lig izleyeceğiz gibi duruyor" dedi.

EURO 2008'deki Çekya maçında kaleye geçtiği anı futbol hayatı boyunca unutamayacağını dile getiren Şanlı, "Volkan kırmızı kart gördüğünde hepimiz 'eyvah' dedik. Fatih Hoca'yla göz göze geldik. Bundan önce konuşulmuş bir şey değildi. Birçok oyuncu hocayla bakışlarla anlaşabiliyordu. Hoca da gözleriyle kaleye geç yapınca ben de kaleye geçmek zorunda kaldım. Kaleye geçerken 'acaba yapmasa mıydım?' diye düşündüm. Orada da ellerimi açıp dua ediyorum zaten. 3-4 dakika kalede olmam benim için yarım saat gibi sürdü. Kalecileri daha iyi anladım orada" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER VE KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Arda Güler'in özel yeteneklere sahip bir futbolcu olduğunu kaydeden genç teknik direktör, "Ona destek olmalıyız. Real Madrid'de planlı bir projenin içinde yer alıyor. Oynadıkça kalitesini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gittikten sonra psikolojik olarak rahatladığının altını çizen Tuncay Şanlı, "Burada yaptıklarını orada da yapıyor. Burada hep bir baskı var, eleştirilerin dozu çok fazla. Kerem 'Keşke daha erken gelseydim' diyordur" sözlerini sarf etti.