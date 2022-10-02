Fatih'te tarihi surlarda yangın!
İstanbul, Fatih Topkapı'da tarihi surlarda yangın çıktı. Alev alan tahta parçaları ve çöpler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi Topkapı Surları'nda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Surlardan dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SURLARDA HASAR OLUŞTU
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alan tahta parçaları ve çöpler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştu.
"TARİHİ BİR YER İÇİN HİÇ İYİ OLMADI"
Yangını gören Güler Murat, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi.
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