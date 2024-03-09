Fatih'te tramvay çarpmıştı... Ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı!
Fatih'te dün tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli Durağı yakınlarında, tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü İsmail Kurt (36), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
NE OLMUŞTU?
T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, dün Laleli Durağı yakınlarında motosikletli İsmail Kurt'a çarpmıştı. Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
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