Fatih'te tramvay çarpmıştı... Ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı!

Fatih'te dün tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:12
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İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli Durağı yakınlarında, tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü İsmail Kurt (36), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, dün Laleli Durağı yakınlarında motosikletli İsmail Kurt'a çarpmıştı. Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.


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