Minibüs tramvay yoluna devrildi... Seferler aksadı!
Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna devrilen minibüs seferlerin aksamasına neden oldu.
Kaza, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin karşısındaki tramvay durağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, minibüs tramvay yolundan gittiği esnada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucunda araçta ve yol üzerindeki durakta maddi hasar oluştu.
Devrilen aracın tramvay yolunu kapatması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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