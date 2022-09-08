Fatih’te uyuşturucu operasyonu
Fatih’te, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo 146 gram eroinle birlikte 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca, İstanbul emniyeti tarafından 7 ilçede düzenlenen dar alan uygulamalarında binlerce şahıs ve araç kontrolden geçirilerek çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih ilçesinde çalışma yapıldı.
Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
İnceleme sonucu, 6 Eylül tarihinde belirlenen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, M.Z.F isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda; 2 kilo 146 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 900 TL nakit para ele geçirildi. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada; farklı suçlardan kaydı olduğu belirlendi.
Konu ile ilgili yakalanan M.Z.F. isimli şahıs, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla, narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla 6 Eylül tarihinde “Dar alan uygulamaları” yapıldı. Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli ilçelerinin belirlenen bölgelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 821 şahıs, bin 16 araç, 393 motosikletin denetimi yapıldı. Uygulamalarda 513 gram esrar, 247 gram sentetik kannabinoid, 41 gram metamfetamin, 1 adet telefon, 110 TL Para ele geçirildi.
Yapılan denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği öğrenildi.
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