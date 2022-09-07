Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:43
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Kayseri ve Kahramanmaraş il emniyet müdürlükleri narkotik şubelerinin ortak çalışmasında, S.P. ile S.İ'nin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Pınarbaşı ilçesine getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin kullandıkları otomobil tespit edilerek Pınarbaşı'nda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi bulundu.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.


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