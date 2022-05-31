Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Fatih'te uyuşturucu sattıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs Cumartesi günü Fatih'de Molla Gürani ve Hırka-i Şerif mahallelerinde 2 kişinin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı.
Ekipler, 2 şüpheliyi bir süre takip ettikten sonra, aynı gün akşam saatlerinde, şüphelilere ait adrese baskın yaptı. Operasyonda yabancı uyruklu Y.A. ile W.R. gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 70 sentetik hap, 20 uyuşturucu hap, 46 extacy hap, 45 gram marihuana, 198,5 gram kubar, 1 gram kokain, 1,50 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 3 fişek, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 dolar ve 5 bin 435 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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