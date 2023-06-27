Fatih'te yanan iki katlı ahşap ev küle döndü!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 27.06.2023 - 09:39

İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde metruk olduğu belirtilen 2 katlı ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Bu sırada alevler tüm ahşap binayı sardı. Yangın sürerken binada kısmen çökme meydana geldi. Bir mahalle sakini ise hortumla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih ve Bayrampaşa grubuna bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırke, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.