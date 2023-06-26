Fatih'te yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü

Fatih'te kağıt ve plastik atıklarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yükselen dumanlar Tarihi Yarımada'da bir çok noktadan görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:00
Fatih'te yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü
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İstanbul'un Fatih ilçesi Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde kağıt ve plastik atıklarının bulunduğu bir depoda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, deponun yanında bulunan 2 katlı ahşap bir vakıf binasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın deponun yakınında bulunan Süleymaniye Camii Külliyesi'ne ait Darüşşifa yapısına sıçramadan söndürüldü. 

Yangın sırasında yükselen dumanlar Tarihi Yarımada'da birçok noktadan görüldü.


Fatih Yangın depo

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