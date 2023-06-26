Muğla’da tatile gelen yurttaşlara yangın uyarısı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:41

Güncelleme: 26.06.2023 - 16:41

Muğla Büyükşehir Belediyesi olası yangınlara erken müdahale için Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde mobil istasyonlar kurdu.

Orman yangınları konusunda Türkiye’nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi turizm merkezleri başta olmak üzere tüm ilçelerde vatandaşları yangınlara karşı uyardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi hava, kara ve deniz yolu Muğla’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin giriş yaptığı otogar, havaalanı ve limanlarda yangınlara karşı Türkçe ve İngilizce bilgilendirmelerin yer aldığı broşürler dağıttı.

YANGIN FELAKETİNE NEDEN OLMAYALIM

Dağıtılan broşürlerde, Değerli misafirlerimiz; doğası, denizi, tarihi ve kültürel yapısıyla dünyanın cennet köşelerinden biri olan Muğla’mıza hoş geldiniz. Tüm beklentilerinizin karşılığını aldığınız, hayal ettiğiniz her şeyin gerçekleştiği, hiç unutamayacağınız bir tatil dönemi geçirmenizi dileriz. İlimizin yüz ölçümünün yüzde 60’ından fazlasını ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Bu da şehrimizi yaz aylarında orman yangını riskinin çok fazla olduğu bölgelerin başında yer almasına neden olmaktadır. Maalesef orman yangınlarının yüzde 90’nından fazlası da insan kaynaklıdır. Tatil sırasında dikkat edelim ki istemeden de olsa bir yangın felaketine neden olmayalım. Böylelikle doğa, gelecek kuşakların da benzer ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edebilsin” denildi.

MOBİL YANGIN İSTASYONLARI KURULDU

Bunun yanı sora hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi teyakkuza geçerken önemli noktalarda mobil istasyon kurdu. Özellikle yaz aylarında yoğun nüfus ve trafik artışının yaşandığı Bodrum’da öncü mobil istasyonu göreve başlarken, Bodrum Yat Limanında konuşlanan öncü mobil istasyon aracı şehir merkezinde olası bir araç kazasına ve araç yangınına anında müdahale edebilecek. Turizm merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde olası yangınlara en kısa sürede müdahale edebilecek itfaiye mobil istasyonları da devreye alındı. Mobil istasyonlar Seydikemer Kadı, Fethiye Karaçulha Hali ve Milas Koru Mahallesinde kuruldu. Mobil istasyon ekipleri olası itfai olayların en fazla yaşandığı saat olan 11.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapacak ve yaşanabilecek yangınlara en kısa sürede müdahale edecek.

Yerli ve yabancı turistlere dağıtılan Türkçe- İngilizce broşürde dikkat edilmesi gereken şu şekilde: