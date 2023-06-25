Adana’da kuyum atölyesinde yangın ve patlama!

Adana’da bir iş merkezinin dördüncü katındaki kuyum atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:55
Adana’da kuyum atölyesinde yangın ve patlama!
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Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi’ndeki bir iş merkezinin dördüncü katındaki kuyum atölyesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar binayı tahliye etti.

DİĞER İŞYERLERİNE DE SIÇRADI

Alevler kısa sürede diğer işyerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin sıçraması nedeniye 3 atölye kullanılamaz hale geldi.

Atölye sahipleri, yanan işyerlerini gözyaşlarıyla izledi. Soğutma çalışmaları devam ederken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Adana Cadde

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