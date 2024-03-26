Fatma Narman'ın katilinden pişkin savunma: 'Benim canım daha çok yanıyor'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:07

Güncelleme: 26.03.2024 - 17:07

İstanbul'un Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi'nde, 24 Nisan 2022'de evli olduğu 21 yaşındaki Fatma Narman'ı, birlikte yaşadıkları evde silahla öldürdüğü iddiasıyla, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Yalçın Narman ile 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan kardeşi tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın yargılanmalarına bugün devam edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu sanık Yalçın Narman, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Kardeşi tutuksuz sanık Bahattin Narman da duruşmaya geldi. Duruşmada Fatma Narman'ın ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"TÜRKÇE BİLMİYORSAN SUS"

Fatma Narman'ın annesi, sessiz bir şekilde tutuklu sanığa tepki gösterirken sanık avukatı, acılı anneyi kast ederek mahkeme başkanına, "Şu kadını susturun, sürekli küfrediyor" dedi. Mahkeme başkanı ise Türkçe bilmeyen anneye dönerek, yüksek sesle "Türkçe bilmiyorsan sus" diyerek uyardı. Fatma Narman'ın babası ise söz alarak kızının, Yalçın Narman tarafından planlanarak işkenceyle katledildiğini söyleyerek, sanığın ömür boyu hapse çarptırılmasını istedi.

"SUÇSUZUM DEMİYORUM"

Savunması sorulan sanık Yalçın Narman ise, "Benim eşim vefat etti. Benim canım daha çok yanıyor" diyerek, aynı evde yaşadıkları için Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelen raporda Fatma Narman'da kendi DNA'sının tespit edilmesinin normal olduğunu savundu. Sanık Narman, olayın bir kaza olduğunu savunarak, "Suçsuzum demiyorum" dedi. Mahkeme başkanının, "Peki suçun ne" diye sorması üzerine panikleyen sanık, "Suçluyum ya da suçsuzum değil. Ben suçsuz yere iki yıldır yatıyorum. Eşim bana hakaret ederek ateş etti" dedi.

SONRADAN BULUNAN SİLAH KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Cinayette kullanılan ancak savcılıkta olmadığı tespit edildikten sonra polis memurları tarafından kaybedildiği iddia edilen ve sonradan bulunan 7.65 mm'lik silahın, kriminal incelemeye gönderilmesine karar veren mahkeme, sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kardeşi olan tutuksuz sanık Bahattin Narman hakkindaki adli kontrol hükmünün devamına da karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi. Cinayette kullanıldığı öne sürülen 9 mm'lik silah ise hala bulunamadı.