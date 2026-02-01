Fatsa’da çevre katliamına karşı imza kampanyası

Ordu Fatsa’da Bolaman Mahalle Muhtarlığı tarafından, liman çevresinde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek ve yetkililerden çözüm talep etmek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya ile denizin, kıyı alanlarının ve mahalle yaşam alanlarının korunması hedefleniyor.

Mahalle sakinleri, temiz bir çevre, düzenli bir liman ve Bolaman’a yakışır bir görünüm talep ederken başlatılan imza kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Toplanan imzaların ilgili kurumlara iletilerek sürecin takip edileceği belirtildi. İmza kampanyasının, mahalle azaları Cevat Soytürk ve Hamdi Yamakoğlu’nun işyerlerinde de devam edeceği bildirildi. Bolaman Mahalle Muhtarı Şükrü Güneş, kampanyaya destek veren tüm mahalle halkına teşekkür ederek çevre kirliliği konusunda mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.