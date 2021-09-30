Faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısında rekor

30 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

AKP iktidarı 1 Ekim’de elektrik fiyatlarına yine zam yapmaya hazırlanırken bu faturasını zamanında ödeyemeyen elektrik abonesi sayısının yılın ilk dört ayında büyük sıçrama yaptığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın, Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ocak 2021’de 1 milyon abonenin ödemesini geciktirdiği elektrik faturası sayısının sadece ilk dört ay içinde 5.5 milyon adede ulaştığını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ ZAM OLUR

Akın, her beş aboneden birinin fatura bedelini denkleştirip zamanında ödeme yapamadığına dikkat çekerek “Tek başına bu durum bile iktidarın halkı nasıl fakirleştirdiğinin göstergesi” dedi. Ahmet Akın’ın resmi verilerle hazırladığı çalışmada şu bilgilere yer verildi:

Ocak 2021’de mesken elektrik abonelerine yönelik 26 milyon 694 bin 546 adet fatura üretilirken, bunların 1 milyon 37 bin 136’sı gününde tahsil edilemedi. Şubatta üretilen 26 milyon 859 bin 697 faturanın 1 milyon 202 bin 287 adedi, martta üretilen 27 milyon 170 bin 361 faturanın 4 milyon 753 bin 87 adedi ve nisanda üretilen 27 milyon 126 bin 586 faturanın 5 milyon 166 bin 439 adedi gününde tahsil edilemedi.

AKP iktidarının 1 Ekim’de elektrik faturalarına yeniden zam yapmaya hazırlandığını belirten Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer yeni zam yapılırsa, bu 2021’de faturalara yansıyacak üçüncü elektrik zammı olacak. Aylardır vatandaşların artık faturalarını ödeyemez durumda olduğunu söylüyoruz. Resmi veriler de bizi haklı çıkarıyor. Vatandaşın artık yeni bir zammı kaldıracak ne gücü ne de tahammülü var.”