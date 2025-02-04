Fazilet Apartmanı Davasında 3. Duruşma: 'Bana ondan geriye yalnızca tokası kaldı...'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:05

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:06

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı’nın B bloku, depremlerde ayakta kalırken A bloku ilk depremde saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkılan binada 19 kişi yaşamını yitirdi. A bloka ilişkin davada üçüncü duruşma bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Başka deprem davalarından da tutuklu bulunan müteahhit sanık M.O.H. duruşma için salonda hazır bulunurken yakın zamanda teslim olan ve yıkılan blokun altında bulunan fırının sahipleri A.Y. ve F. Y. duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Fırın sahibi sanıklar, kendilerine ilişkin tüm suçlamaları reddetti. Kendilerine hiçbir bildirim ve uyarı gelmediğini iddia ettiler.

''DİĞER BLOK NEDEN YIKILMADI?''

Fırın sahibi sanıkların müteahhit M.OH'yi suçlaması üzerine iddialara yanıt veren müteahhit, “Bu apartmanı 2 blok yaptım. Diğer blok neden ayakta kaldı? Bu binanın yıkılma sebebi altındaki fırındır” dedi. Müteahhit, savunmasında binaların altındaki yapılara ilişkin yabancı makalelere ve Deprembilimci Övgün Ahmet Ercan’ın konuya ilişkin açıklamalarına da atıf yaptı. Fırın sahibi sanıklar ise kendilerine yöneltilen “Neden uzun bir süre kaçtınız?" ve “Neden bina enkazına gelmediniz?" sorularına yanıt vermedi. Öte yandan duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanıkların çoğu soruya “Duymuyoruz” yanıtını vermesi dikkat çekti. Kayıp yakını ve müşteki avukatları duruma tepki gösterdi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Kayıp yakını tarafı davaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) alınan bilirkişi raporunu sundu. Sanıkların sağlık durumları ve yaşları gerekçesiyle davaya uzaktan katıldıklarını açıklaması üzerine kayıp yakını Gülay Sevilmiş Kahveci, “Benim annem sizden yaş olarak büyüktü ama 9 gün enkaz altında bekledi. Sizlerin üstündeki kıyafet bile aynı ama benim annemden geriye yalnızca tokası kaldı” sözleriyle tepki gösterdi. Cumhuriyet Savcısı, sanıkların adli kontrolle serbest kalması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi yönünde mütalaa verirken mahkeme, açıkladığı ara kararda sanıkların adli kontrolle serbest kalması talebini reddetti. Sanıkların bir sonraki duruşmada mahkeme salonuna getirilmesi talebi de mahkeme tarafından reddedilirken yeni bir bilirkişi raporu istenmesi talebinde bulunuldu. 13 Haziran Cuma günü görülecek dördüncü duruşma için depremde ayakta kalan B bloka ait statik raporları istendi. .

''NEZAKETSİZ VE PİŞKİNLER''

Kayıp yakını Kahveci, duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuştu. Adalete inançlarını korumak istediklerini belirten Kahveci, “Fırın sahipleri işlerine gelmeyen sorulara duymuyoruz yanıtı verdiler. Başsağlığı dileme gereği bile duymayan bu kişilerin nezaketsiz ve pişkin tavırları bizleri fazlasıyla rahatsız etti ancak şaşırtmadı. Bunlar, deprem sonrası enkaz başına gelemezken depremden 3 hafta sonra enkaza iş makinesi yollatıp un çuvallarını aldıran kişiler” dedi. Kahveci, fırın sahibi sanıklarının duruşmalarda salona getirilmeleri çağrısında bulundu.