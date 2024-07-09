Fazla mesai ücretinin yüzde 50 yerine 20’si alınabiliyor
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Başkanı Abdurrahman Aktürk, sağlık emekçilerinin fazla mesai ücretlerinin yetersizliğine dikkat çekti.
Kamuda ve özel
sektörde çalışan işçilerin
4857 sayılı iş yasasına göre
fazla mesai yaptıkları zaman
normal çalışma ücretinden
yüzde 50 daha fazla ücret
aldıklarına işaret eden
Aktürk, “Gece, gündüz,
hafta sonu ve resmi tatil
ayrımı olmadan nöbet tutan
bir hemşire alması gereken
ücretin yalnızca yüzde
20’sini alabiliyor” dedi.
Aktürk, “Ekstra çalışmanın
karşılığında ekstra bir ücret
verilmesi kadar doğal bir şey
yoktur. Evrenselleşmiş bu
standart ülkemizde sağlık
meslek çalışanları için
geçerli değildir. Temmuzda
memura yapılan zamma kadar
lisans mezunu bir hemşire
fazla mesai yaptığında
aldığı saatlik ücret yalnızca
75 liraydı. Asgari ücretin
saatlik karşılığının altında
kalan bu ücret artık saatlik
asgari ücretten yüksek hale
gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Asgari ücretin saatinin
88 lira, lisans mezunu
hemşirenin bir saatlik fazla
mesaisinin 90 lira olarak
belirlendiğini belirten Aktürk,
“Sağlık Bakanlığı’nda çalışan,
nitelikli iş gören lisans
mezunu bir hemşirenin fazla
mesai saat ücreti, asgari
ücretli vasıfsız yeni işe
başlayan bir işçinin aldığı
saat başına ücretten sadece 2
lira fazladır” diye konuştu.
"439 TL YERİNE 293 LİRA"
Aktürk, şunları kaydetti:
“İş kanununa benzer bir
uygulama sağlık meslek
çalışanları için uygulanmış
olsaydı mesaide saat başına
293 lira alan bir sağlık
emekçisi, fazla mesaisinin
karşılığını 439 lira olarak
alacaktı. Ancak bakanlık;
yıllardır devam eden bu
utanç verici, emek sömürüsü
tablosunu iyileştirmek
için henüz bir çaba
göstermemiştir.”
Yeni Sağlık Bakanı Kemal
Memişoğlu’na seslenen
Aktürk, “Fazla mesai ücreti,
normal mesai ücretinden
düşük olamaz. Sağlık
emekçilerinin hak ettiği
ancak yıllardır gasp edilen
fazla mesai ücretleri ivedi bir
şekilde düzeltilmelidir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- SHP yeniden siyasette!
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!