Fazla mesai ücretinin yüzde 50 yerine 20’si alınabiliyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin 4857 sayılı iş yasasına göre fazla mesai yaptıkları zaman normal çalışma ücretinden yüzde 50 daha fazla ücret aldıklarına işaret eden Aktürk, “Gece, gündüz, hafta sonu ve resmi tatil ayrımı olmadan nöbet tutan bir hemşire alması gereken ücretin yalnızca yüzde 20’sini alabiliyor” dedi. Aktürk, “Ekstra çalışmanın karşılığında ekstra bir ücret verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Evrenselleşmiş bu standart ülkemizde sağlık meslek çalışanları için geçerli değildir. Temmuzda memura yapılan zamma kadar lisans mezunu bir hemşire fazla mesai yaptığında aldığı saatlik ücret yalnızca 75 liraydı. Asgari ücretin saatlik karşılığının altında kalan bu ücret artık saatlik asgari ücretten yüksek hale gelmiştir” ifadelerini kullandı. Asgari ücretin saatinin 88 lira, lisans mezunu hemşirenin bir saatlik fazla mesaisinin 90 lira olarak belirlendiğini belirten Aktürk, “Sağlık Bakanlığı’nda çalışan, nitelikli iş gören lisans mezunu bir hemşirenin fazla mesai saat ücreti, asgari ücretli vasıfsız yeni işe başlayan bir işçinin aldığı saat başına ücretten sadece 2 lira fazladır” diye konuştu.



"439 TL YERİNE 293 LİRA"

Aktürk, şunları kaydetti: “İş kanununa benzer bir uygulama sağlık meslek çalışanları için uygulanmış olsaydı mesaide saat başına 293 lira alan bir sağlık emekçisi, fazla mesaisinin karşılığını 439 lira olarak alacaktı. Ancak bakanlık; yıllardır devam eden bu utanç verici, emek sömürüsü tablosunu iyileştirmek için henüz bir çaba göstermemiştir.” Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenen Aktürk, “Fazla mesai ücreti, normal mesai ücretinden düşük olamaz. Sağlık emekçilerinin hak ettiği ancak yıllardır gasp edilen fazla mesai ücretleri ivedi bir şekilde düzeltilmelidir” dedi.

