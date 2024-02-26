Fazla ücret almak için taksimetreyi açmadı, yolcular itiraz edince araçtan indirdi

İstanbul Beşiktaş'tan aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, ısrarlara rağmen taksimetre açmak istemeyen taksi şoförü müşterileri araçtan indirdi.

DHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:56
Abone Ol google-news

İstanbul’a gezmek için gelen bir kadın yanındaki arkadaşıyla Kuruçeşme’den 34 THD 15 plakalı taksiye binerek Şişli’ye gitmek istedi. Taksi şoförünün taksimetre açmadığını gören kadın "Neden taksimetre açmıyorsunuz?" sözleriyle taksi şoförüne tepki gösterdi. Taksici "Orası 180 lira yazıyor sizden 300-350 istemiyorum, ben 250 lira istiyorum" diye cevap verdi.

Israrla taksimetre açılmasını isteyen müşteri bu kez "Bu taksimetre boşuna mı kurulmuş?" diyerek taksi şoförüne çıkıştı. Taksici bunun üzerine "Gitmem, 250 lira istiyorum. Ben sizi zorla götürmüyorum. Başka taksiye binin" diyerek müşterileri araçtan indirdi. 

Olayı cep telefonuyla görüntüleyen müşteri, "Taksici skandalı" başlığıyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 



taksi haberleri Taksi Şoförü haberleri taksici haberleri Taksimetre haberleri

İlgili Haberler

Taksici cinayetinde müebbet hapis istemi

Taksici cinayetinde müebbet hapis istemi
İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge 'Gaddar' dizisinde anıldı

İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge 'Gaddar' dizisinde anıldı
Taksicilerin telefonda başlayan tartışmasında kan döküldü!

Taksicilerin telefonda başlayan tartışmasında kan döküldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Mauro Icardi’nin cezası belli oldu… Icardi Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
TRT CHP'li adaylara kör: İmamoğlu, Yavaş ve Tugay'a 1 dakika bile yer vermedi!

TRT CHP'li adaylara kör: İmamoğlu, Yavaş ve Tugay'a 1 dakika bile yer vermedi!
Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü

Al Ittifaq – Al Hilal maçı hangi kanalda? 26 Şubat 2024 maç günü
Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti: 'İhanete geçit yok!'

Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti: 'İhanete geçit yok!'
Beşiktaş’tan Mauro Icardi’nin cezasına tepki: ‘Baskı sonucu istediklerini aldılar’

Beşiktaş’tan Mauro Icardi’nin cezasına tepki: ‘Baskı sonucu istediklerini aldılar’
Cumhurbaşkanı imzaladı: Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostu yeniden atandı

Cumhurbaşkanı imzaladı: Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostu yeniden atandı
Yaşlı kadın yangında can verdi

Yaşlı kadın yangında can verdi