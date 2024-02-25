İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge 'Gaddar' dizisinde anıldı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:05

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:05

"Gaddar" dizisinde geçen ay ülkemizi üzüntüye boğan taksici cinayeti konu edildi. İzmir‘de kendisini ‘üşümesin diye’ aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge' yi öldüren katil yakalanmış, olay anına ait taksideki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Yaşanan üzücü olay Hürer Ebeoğlu’nun senaryosunu yazdığı Ay Yapım imzalı diziye konu oldu.

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği "Gaddar" lakaplı Dağhan dizide 2 çocuk babası taksici Rüstem Ayaz’ı acımasızca öldüren katili yakalayıp camdan attı.

Daha sonra da katilin cesedini taksicini babasının oturduğu sokağa astı. Bu durum Gaddar’ı taksiciler arasında da bir kahramana dönüştürdü.