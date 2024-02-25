İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge 'Gaddar' dizisinde anıldı

Gaddar dizisinin son bölümü, dün gece Now Tv'de seyirci ile buluştu. Dizide, Delil Aysal'ın İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Taksici Oğuz Erge'yi öldürmesi işlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:05
İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge 'Gaddar' dizisinde anıldı
Abone Ol google-news

"Gaddar" dizisinde geçen ay ülkemizi üzüntüye boğan taksici cinayeti konu edildi. İzmir‘de kendisini ‘üşümesin diye’ aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge' yi öldüren katil yakalanmış, olay anına ait taksideki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Yaşanan üzücü olay Hürer Ebeoğlu’nun senaryosunu yazdığı Ay Yapım imzalı diziye konu oldu.

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği "Gaddar" lakaplı Dağhan dizide 2 çocuk babası taksici Rüstem Ayaz’ı acımasızca öldüren katili yakalayıp camdan attı.

Daha sonra da katilin cesedini taksicini babasının oturduğu sokağa astı. Bu durum Gaddar’ı taksiciler arasında da bir kahramana dönüştürdü.


Oğuz Erge haberleri gaddar haberleri Çağatay Ulusoy haberleri

İlgili Haberler

Oğuz Erge duruşmasının detayları ortaya çıktı! 'Senin sıkıntılarının cezasını başkaları mı ödeyecek?'

Oğuz Erge duruşmasının detayları ortaya çıktı! 'Senin sıkıntılarının cezasını başkaları mı ödeyecek?'
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili hâkim karşısına çıktı! Duruşma ertelendi

Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili hâkim karşısına çıktı! Duruşma ertelendi
Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı

Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'
2-0’dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı

2-0’dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'
Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu!
“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”

“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”