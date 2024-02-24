Taksicilerin telefonda başlayan tartışmasında kan döküldü!

Bağlar ilçesinde taksicilerin telefonda başlayan tartışmasında durakta kan döküldü. Bir kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:02
Taksicilerin telefonda başlayan tartışmasında kan döküldü!
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi’nde bulunan taksi durağında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Olayda S.K., elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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