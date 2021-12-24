FDA’dan Pfizer’ın koronavirüs hapına acil kullanım onayı

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer’in antiviral Covid-19 hapı Paxlovid’e acil kullanım izni verdi. “Üretici firma destekli akademisyenlerin ilaçları ‘mucize’ olarak nitelemesinin etik dışı olduğunu” vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, Paxlovid için “Bilimselliği kanıtlanmış, objektif çalışma sonuçlarının, güvenilir bilimsel dergilerde yayımlanmasını beklemek gerek” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin yerli ilaçta yetersiz kaldığını da vurgulayan Doğancı, “Türkiye’de milli-yerli ilaç üreticileri o kadar azaldı ki ülke fimaların serbest pazarı oldu” dedi.

Prof. Dr. Levent Doğancı, “Bu ağızdan kullanılan tablet formunda bir ilaç; 12 yaşa kadar kullanılabilecek. Sonuçları için biraz daha beklemek gerekebilir. Daha önce bir ilaç daha, Molnupiravir, üretildi ve deneme aşamasında beğenildi. Firmalar arasında piyasa mücadelesi de oldukça yüksek ve hırçın. Ancak her ikisi de çok pahalı ilaçlar. Patent hakları devredilip daha ucuz ve yaygın üretim izni verilmez ise ülkemizde kullanımı imkânsız” yorumunu yaptı.