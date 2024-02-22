Feci anlar kamerada... 17 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:36

Güncelleme: 22.02.2024 - 12:36

Olay, 21 Şubat Çarşamba saat 06.10 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir arkadaşlarının evinde film izleyip alkol alan 3 arkadaş ev sahibi arkadaşlarıyla yaşanan tartışma sonrası evden ayrıldı.

Evden ayrıldıktan sonra 3 kişiden S.N.K. ve 21 yaşındaki M.E.Ö. sokakta tartışmaya başladı. S.N.K. isimli genç kız tartışma sırasında kendisini darbeden M.E.Ö.'yü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis iki kadını da emniyete götürürken yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan M.E.Ö.'ye sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

"BEN SAKİNİM DİYE BAĞIRIYORDU"

Çevre sakini Songül Yiğit, "Ben mutfaktaydım. Ses gelince pencereye çıktım. Sokakta 2 kız 1 genç çocuk vardı. Kızlardan birinin elinde bıçak vardı. Sokakta yolun karşısına yürüdüler. Kızlardan biri sürekli 'Ben sakinim' diye bağırıyordu. O çocuğun kızlara saldırdığını yerde tekmelediğini gördüm" diye konuştu.

"ÇOCUK BİR ARACA YASLANDI"

Olay sonrasını anlatan Songül Yiğit, "Esmer kız karşıdaki binanın önünde oturdu. Kızlardan diğeri onu da dövdü, o sırada 'Polisi çağır' dedi. İkisi de yaralının başında bekledi. Yarasına baskı yaptılar. Kızlardan sarışın olan kan içinde kalmıştı, herhalde sevgilisiydi. Çocuk bir araca yaslandı, bir saniye kadar bekledi sonra yere düştü. Kızlar onu bırakmadı. Kızlardan biri polise 'Bizim haberimiz yok' dedi önce. Sonra ikisi de 'Ben vurdum' dedi. Polis ikisini de arabaya koydu götürdü. İnşallah yaşar çocuk, keşke tartışmayın diye bağırıp uyarsaydım, ona üzülüyorum. Gözlerimle gördüm, genceciklerdi" dedi.

"İSTEYEREK YAPMADIM DİYORDU"

Mahalleli Esra Karahan ise, "Bir kızın sesini duydum uyandım, balkondan baktığımda çocuk yerde yatıyordu, kız ise 'Ben bir şey yapmadım, isteyerek yapmadım' diyordu. Başında bekledi. Biz ambulansı aradık. Ambulans ve polis gelince kızı uzaklaştırdı. Çocuğu ambulansa koyup götürdüler. Polisler iki kızı da arabaya aldı. Çocuğun yanında bekleyen kızdı 'Ben isteyerek yapmadım' diyen" şeklinde konuştu.