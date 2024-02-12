Kocaeli'nde iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.K., A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklandı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı çevre hastanelere götürüldü.
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