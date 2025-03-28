Feci kaza... Araç, otobüs durağına daldı: Yaralılar var!

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Feci kaza... Araç, otobüs durağına daldı: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 23:28

Kaza, saat 18.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yabancı uyruklu Alaa Kasaab yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı.

Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut C., Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mesut C. ile Metin K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab ise ifadesi için emniyete götürüldü.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

 


Etiketler: #Bursa #otomobil #durak #kaza

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