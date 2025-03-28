Feci kaza... Araç, otobüs durağına daldı: Yaralılar var!
Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Yabancı uyruklu Alaa Kasaab yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı.
Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut C., Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mesut C. ile Metin K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab ise ifadesi için emniyete götürüldü.
Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- 'Espressolab' videosu sonrası Varank'a soruşturma
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Altında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı!
- Devlet Bahçeli'den flaş 'İBB' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı