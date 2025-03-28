Ramazan Bayramı öncesi Ankara'da katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:25

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:44

Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaşamını yitiren 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.