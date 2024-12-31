Otomobil trafik ışıklarında motosiklete çarptı: Yaralılar var!
Kocaeli'nde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen motosiklete çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DD 1788 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen Ş.G. hakimiyetindeki 70 BA 796 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu O.D. yola savruldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #kaza #kocaeli #motosiklet #otomobil
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