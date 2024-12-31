Otomobil, çekiciye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde önce çekiciyle çarpışan sonra direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Eyüp S.'nin (19) kullandığı 41 AEV 671 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Çatalarık Mahallesi'nde, önce Meftun C. (36) idaresindeki 48 ARL 612 plakalı çekici ile çarpıştı, ardından direğe çarptı.
Kamyonet yüklü çekici devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Yunus Emre F. (26) ve Eda F. (33) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı, polis kontrolünde sağlandı.
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