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Feci kaza... Karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 3 yaralı!

Havza'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 07:56
Feci kaza... Karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 3 yaralı!
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Samsun’un Havza ilçesine bağlı Değirmenüstü Mahallesi Hilmi Tunalı Caddesi’nde Ufuk Polat (20) idaresindeki 60 TY 631 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Samet Yeşilnar (26) yönetimindeki 19 DY 758 plakalı otomobille çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 60 TY 631 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.

Kazada sürücülerden Yeşilnar ile aynı araçta bulunan Muhammet Aksakal (26) ve Eyüp Aslan (27) yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   


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