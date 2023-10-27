Mardin'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
Mardin'de yolcu minibüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Mardin'de Ömerli ve Yeşilli ilçeleri arasındaki Hop geçidi mevkisinde Mardin istikametinden gelen, sürücüsünün ismi belirtilmeyen yolcu minibüsü, yol genişletme çalışması yapan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüsteki yolculardan Adil M. (41) Leyla M. (38) Aysel I. (24) Serap O. (21) ve Muhammed T.E. (6) yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ömerli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan Muhammed T.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Yol bir süre ulaşıma kapatılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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