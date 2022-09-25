Feci kaza... Motosikletin üzerinden uçtu

25 Eylül 2022 Pazar, 10:17

Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi ile Bahar Sokağın birleştiği noktada, 24 Eylül Cumartesi sabahı saat 11.00’de Ahmet Emre A. idaresindeki 16 AHZ 961 plakalı otomobil ile Kemal Acar idaresindeki 16 ANE 006 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletten fırlayan Kemal Acar yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ YURTTAŞLAR YAPTI

İlk müdahalesi aynı bölgedeki esnaf ve yurttaşlar tarafından yapılan Acar, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki biriş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde Balat Caddesi üzerinde hızla seyreden motosiklet ile ara yoldan çıkıp yolun soluna dönüş yapan otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü havalanıp yere kapaklanıyor.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.