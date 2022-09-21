Kadıköy'de '10 saniyede' motosiklet hırsızlığı
İstanbul Kadıköy'de 2 hırsız 10 saniyede yaklaşık 250 bin lira değerindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de 19 Eylül Pazartesi gece saatlerinde bir işyerinin önünde park halinde bulunan motosiklet, iki hırsız tarafından 10 saniye içerisinde çalındı. Şüphelilerden biri kendi motoruyla, diğer şüpheli çaldıkları 34 ELL 885 plakalı motosikletle kaçtı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
O sırada işyerinde olan dükkan sahibi ve arkadaşları durumu fark edip hırsızların peşinden koştu. Polis çevirmesinden kaçmak için şüpheliler hız yapınca, hız cezası yazılmasına da neden oldu. Şüphelilerin motosikleti 10 saniyede çalıp kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosikletin piyasa değerinin 250 bin lira olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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