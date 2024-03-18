Feci kaza... Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.
Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü N.Y. ile 14 öğrenci hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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