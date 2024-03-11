CHP'den o iddialara yanıt geldi: '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'
Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medyada yer alan ve bir ofiste para sayma işleminin yer aldığı görüntülere ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada yer alan ve bir ofiste para sayma işleminin yer aldığı görüntülere ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur. 4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır" denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bugün bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili açıklamamız.
Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019’dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019’u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019’dur.
'GÖRÜNTÜ 4,5 YIL ÖNCESİNE AİT'
MAL SAHİBİNİN AVUKATI ŞANTAJ YAPMIŞ
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