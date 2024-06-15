Feci kaza... Otomobil ile minibüs çarpıştı: İlk belirlemelere göre 18 yaralı!

Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:12
Feci kaza... Otomobil ile minibüs çarpıştı: İlk belirlemelere göre 18 yaralı!
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Hikmet K. idaresindeki 34 LAZ 696 plakalı minibüs, Erbaa-Niksar karayolu Gürçeşme kavşağında, Burhan Ç. yönetimindeki 34 EB 0734 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

 


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